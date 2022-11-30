Dolar
18.64
Euro
19.30
Altın
1,753.41
ETH/USDT
1,271.80
BTC/USDT
16,900.00
BIST 100
4,962.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mersin'de terör operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Mersin'de, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Ünal Uysal   | 30.11.2022
Mersin'de terör operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Mersin

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kentte 25 Kasım'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan zanlıların ifadeleri ile ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu Suriye'de silahlı faaliyet gösteren iki YPG şüphelisinin Mersin'de bulunduğunu tespit etti.

Kimliği ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için gece operasyonu düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 50 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda zanlılardan N.E. ve O.A. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de terör operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Adalet Bakanlığı 406 personel alacak
Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de
Eğriboz Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye ve BAE arasında 'Ortak Stratejik Güvenlik Diyaloğu' kurulacak

Benzer haberler

Mersin'de terör operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Mersin'de terör operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Türk lirasını yırttığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Çin'in Londra Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Şanlıurfa'da doktora saldıran hasta yakını tutuklandı

Şanlıurfa'da doktora saldıran hasta yakını tutuklandı
İstanbul'da 38,5 ton sahte deterjan ele geçirildi

İstanbul'da 38,5 ton sahte deterjan ele geçirildi
"Ev hanımları için ek iş" vaadiyle dolandırıcılığa 21 gözaltı

"Ev hanımları için ek iş" vaadiyle dolandırıcılığa 21 gözaltı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet