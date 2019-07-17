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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hamdi Çelikbaş   | 17.07.2019
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

Açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.


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