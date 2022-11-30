Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim edecek Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ve Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe'yi ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/12.00/16.00/16.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, DSİ Genel Müdürlüğünde düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SODEV'in Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenleyeceği "Sosyal Demokrasi ve Refah Devleti: Almanya'dan ve Türkiye'den Perspektifler" paneline katılacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenecek "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katılacak.
(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Haliç Kongre Merkezi'ndeki İslam Düşünce Atlası Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- İYİ Parti Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.
(10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siber Güvenlik Haftası ve Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Fransa JETCO 7. Dönem Toplantısı'na ve JETCO Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.
(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda incelemede bulunacak, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından düzenlenen "Ulaşınca Başlar Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Siber Güvenlik Haftası Açılışı ve Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı"na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarını ve ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci ve son gün oturumları düzenlenecek.
(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplu açılış töreninin ardından Törekent Mahallesi, Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi ve Sincan gençlik merkezlerinin açılışını yapacak, üniversiteye hazırlanan gençler için eğitim modülünün tanıtım programına katılacak.
(Ankara/11.00/12.00/12.30/13.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'na, D Grubu'nda Avustralya-Danimarka, Tunus-Fransa ve C Grubu'nda Polonya-Arjantin, Suudi Arabistan-Meksika maçlarıyla devam edilecek.
(Al Wakrah/18.00/Doha/18.00/22.00/Al Daayen/22.00) (Fotoğraflı)
3- Kulüpler Birliği Vakfının işbirliği yaptığı LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ilk maçında Fenerbahçe, İspanya'nın Rayo Vallecano takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 6. haftasında A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)
5- Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 4. haftasında Darüşşafaka, deplasmanda Almanya'nın MHP Riesen takımıyla karşılaşacak.
(Ludwigsburg/22.00) (Fotoğraflı)
6- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 6. ve son haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Avusturya'nın OCS Swans Gmunden takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Gmunden/21.00) (Fotoğraflı)
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası başlayacak; Rize Belediyespor-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor-Beşiktaş ve Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol maçları yapılacak.
(Rize/14.00/Ankara/15.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
8- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında, deplasman maçlarında B Grubu'nda Halkbank, Bulgaristan'ın Hebar; E Grubu'nda Ziraat Bankkart, Slovenya'nın ACH Volley takımıyla karşılaşacak.
(Pazarcık/20.00/Ljubljana/20.00) (Fotoğraflı)
9- Voleybol Erkekler CEV Kupası Son 16 Turu ilk maçlarında Arkas Spor, İtalya'nın Valsa Group takımını konuk edecek; Fenerbahçe HDI Sigorta da aynı ülkeden Bluenergy Daiko Volley ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(İzmir/19.00/Piacenza/22.30) (Fotoğraflı)
10- Voleybol Kadınlar CEV Challlenge Kupası'nın eleme turu rövanşında PTT, deplasmanda Belçika'nın Tchalou Volley takımıyla karşılaşacak.
(Chapelle-lez-Herlaimont/22.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.