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Politika, 15 Temmuz Darbe Girişimi

CHP'li başkana FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övgüden gözaltı

Tekirdağ'da 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Eser'in işlemleri devam ediyor.

Ömer Ural   | 15.07.2019
CHP'li başkana FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övgüden gözaltı

Tekirdağ

CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, sosyal medya hesabı üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eser'in sosyal medyadan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övücü paylaşımlar yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eser, "suç ve suçluyu övmek" suçundan gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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