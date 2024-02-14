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Mersin'de sağanak ve dolu etkili oldu

Mersin'de etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Serkan Avci  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Mersin'de sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Kent merkezinde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Akdeniz ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

Mezitli ilçesinde de dolu nedeniyle bazı alanlar beyaza büründü.

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