Mersin'de sağanak ve dolu etkili oldu
Mersin'de etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Mersin
Kent merkezinde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Akdeniz ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
Mezitli ilçesinde de dolu nedeniyle bazı alanlar beyaza büründü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.