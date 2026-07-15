AB, Ukrayna'yla "Dron Anlaşması" imzalandığını duyurdu

Kiev'de Ukrayna Devlet Günü kapsamında düzenlenen törende konuşan von der Leyen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana 11'inci kez Kiev'i ziyaret ettiğini söyledi.

Von der Leyen, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e hitaben) Seninle birlikte yeni bir AB-Ukrayna Savunma Sanayi Ortaklığı'nı başlatmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün imzaladığımız anlaşma, bizim kendi dron anlaşmamız." diye konuştu.

Ukrayna'nın son aylarda Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar birçok ülkeyle benzer dron anlaşmaları imzaladığını kaydeden von der Leyen, bu durumun Ukrayna'nın savaş sahasında edindiği deneyime duyulan ilginin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın dron ve dron karşıtı sistemlerin kullanımı konusunda kazandığı bilgi ve tecrübenin önemine işaret eden von der Leyen, şu şekilde konuştu:

"Bu, dron teknolojisi ve üretiminden, üretim kapasitesini sürdürecek tedarik zincirlerine; radar sistemleri, yer kontrol istasyonları ve sensörlerin kullanımına ilişkin kritik bilgi birikimine kadar uzanmaktadır. Bu bilgi ve deneyimden birlikte yararlanmamız gerekiyor. Çünkü Avrupa'nın bu alanda karşı karşıya olduğu tehditleri biliyoruz."

Von der Leyen, birçok üye ülkenin hava sahası ihlalleri ve güvenlik uyarıları yaşadığını gördüklerini anımsatarak, "Buradaki ve dünyanın diğer bölgelerindeki gelişmeler, güvenliğimiz açısından savaşta kendini kanıtlamış dron sistemlerini büyük ölçekte ve hızlı şekilde konuşlandırabilmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın seferber edilebilecek büyük bir teknolojik ve sanayi kapasitesine sahip olduğunu aktaran von der Leyen, ayrıca üretimi hızla artırabilecek güvenli ve emniyetli üretim tesislerinin de bulunduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Ancak Ukrayna'nın savaş koşullarında geliştirdiği ve sınadığı bilgi birikimi ile uzmanlığa sahip değiliz." dedi.

Bu nedenle AB ve Ukrayna'nın güçlerini birleştirmesi gerektiğine vurgu yapan von der Leyen, "Bu anlaşma, Ukrayna'nın yenilikçi yaklaşımını Avrupa'nın sanayi ölçeğiyle bir araya getirecek. Verdiğimiz mesaj da nettir: Artık Ukrayna'ya yatırım yapmanın zamanıdır. Avrupa'ya yatırım yapmanın zamanıdır. Ortak güvenliğimize ve ortak geleceğimize yatırım yapmanın zamanıdır." diye konuştu.