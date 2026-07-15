Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törene katıldı

Yılmaz ve beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısında yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törene katıldı.

Tören alanına, şehit yakınları ve gazilerle beraber gelen Yılmaz, anıta çiçek demeti bırakarak, dua etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Göktaş, daha sonra şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Törende, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve Mehteran Birliği de marş icra etti.