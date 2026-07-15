Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törene katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katılarak anıta çiçek bıraktı.
Harun Kutbe
15 Temmuz 2026•Güncelleme: 15 Temmuz 2026
Fotoğraf: Yasin Baturhan Ergin / AA
ANKARA
Yılmaz ve beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısında yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törene katıldı.
Tören alanına, şehit yakınları ve gazilerle beraber gelen Yılmaz, anıta çiçek demeti bırakarak, dua etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Göktaş, daha sonra şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
Törende, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve Mehteran Birliği de marş icra etti.