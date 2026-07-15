TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Camisi'nde şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif Programı'na katıldı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Meclis Camisi'ndeki Mevlid-i Şerif Programı'na katıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı koyarken şehit düşen emniyet mensupları, askerler ve siviller, Meclis çatısı altında dualarla yad edildi.

Meclis Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yaptığı duayla şehitler rahmetle anıldı.

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Programa, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı siyasi partilerin genel başkanları, grup başkanları, grup başkanvekilleri, komisyon başkanları, milletvekilleri, Meclis çalışanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programın sonunda katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM başkanvekilleri Tekin Bingöl, Pervin Buldan ve Celal Adan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Kurtulmuş ve beraberindekiler, 15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarınca TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü alandaki anıta karanfil bıraktı. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından da Kurtulmuş ve beraberindekiler, alana ağaç dikti.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törenin ardından ikinci bombanın düştüğü Şeref Holü'nde anma gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve katılımcılar, bombanın düştüğü noktada bulunan 15 Temmuz Anı Taşı'na karanfil bıraktı.