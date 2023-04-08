Mersin'de depremde hasar gören 8 katlı bina kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Mersin'de ağır hasar alan 8 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Mersin
Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'nde, depremlerde hasar gören 40 dairenin yer aldığı Baykent Sitesi'nin yıkımı için 3 Nisan'da başlatılan çalışmalar devam etti.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makinesiyle binanın yıkımını tamamladı.
Sitenin yıkılma anı, kameraya yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.