Hatayspor ile Alanyaspor puanları paylaştı

Mersin
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor evinde Coredon Alanyaspor'u konuk etti.
İlk yarı
5. dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasına gelen topu Aliti uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topa gelişine vuran Rivas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
12. dakikada Görkem Sağlam, sol kanatta Rivas'ı gördü. Topla buluşan Rivas'ın ortası kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
24. dakikada Dadashov'un pasında sağ kanatta topla buluşan Fernandes, ceza sahası dışından sert vurdu. Meşin yuvarlak soldan auta gitti.
39. dakikada Alanyaspor etkili oldu. Topla buluşan Lezama'nın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Ceza sahası dışında topla buluşan Coelho'nun sert şutunu ise Erce Kardeşler yumrukla uzaklaştırdı. Devam eden atakta Hatay ekibi tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarı
53. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Fernandes, ceza sahasındaki Dadashov'a ortaladı. Arka direkte Dadashov'un kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.
76. dakikada köşe vuruşundan gelen topa yükselen Lima'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.
85. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Görkem Sağlam'la mücadelesinde Lima yerde kaldı. Maçın hakemi Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.
89. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Oğuz Aydın'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
90+6 dakikada ceza sahasında Oğuz Aydın'ın ceza sahasında uygun durumdaki Leroy Fer'i gördü. Leroy Fer'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Alanyaspor Teknik Direktör Tekke: Son dakikada kaçırdığımız pozisyonla hak ettiğimiz 3 puandan olduk
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın genelinde topa sahip olduklarını belirtti.
Galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Tekke, rakiplerinin hızlı hücum ve duran toplardan pozisyon yakalamaya çalıştığını kaydetti.
"Rakibimizden aldığımız değerli bir puan"
Beklemedikleri bir gol yediklerine değinen Tekke, şöyle devam etti:
"İlk dakikalarda hiç beklemediğimiz, bize yakışmayan bir gol yedik. Oyun tamamıyla bizim 3. bölgedeki varyasyonlarımıza kaldı. Alanyaspor olarak biz hala 3. bölgeye geçmiş değiliz. Rakibimizden aldığımız değerli bir puan. Topa sahip olan ve her şeyiyle üstün olan bir Alanyaspor. Kaosa dönüşmeyen oyun anlayışı, giren ve çıkanıyla istek ve arzusu olan bir grup. Onlarla gurur duyuyorum."
Tekke, Kasımpaşa ve Pendikspor gibi zor maçalara çıkacaklarını hatırlatarak, bu zor periyodun üstesinden gelmeye çalıştıklarını vurguladı.
Değerli bir puan aldıklarını yineleyen Tekke, "Saha futbol oynamaya elverişli bir zemin değil. Dolayısıyla her iki takıma geçmiş olsun diliyorum. Son dakikada kaçırdığımız pozisyonla hak ettiğimiz 3 puandan olduk diyebilirim." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.