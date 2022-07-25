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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Serkan Avci   | 25.07.2022
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve personel sevk edildi.

Ekipler, sabah saatlerinde de 2 helikopterle havadan söndürme çalışmalarına başladı.

Sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çeken ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

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