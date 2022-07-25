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Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Küreci köyü yakınlarındaki orman yangını kontrol altına alındı.

Alibey Aydın, Ali Eroğlu   | 25.07.2022
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya

Küreci ile Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece de dahil olmak üzere karadan ve havadan yoğun şekilde müdahale edildi.

Bölgede 26 helikopter, 9 uçak, 78 arazöz, 8 dozer ve 500'e yakın personelle yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, AA muhabirine, bölgedeki ekiplerin yoğun gayretiyle yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Dündar bölgede soğutma çalışmaların devam ettiğini kaydetti.



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