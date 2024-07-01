Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anamur'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Mersin
Kaşdişlen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.