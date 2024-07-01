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Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Anamur'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Muzaffer Keklik, İbrahim Polat  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin

Kaşdişlen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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