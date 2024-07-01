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İstanbul'da açılan yaz Kur'an kurslarına yoğun ilgi

İstanbul'da, Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan yaz Kur'an kurslarına çocuk ve gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Mücahit Türetken, Selami Küçükoğlu, Uğur İslamoğlu  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
İstanbul'da açılan yaz Kur'an kurslarına yoğun ilgi

İstanbul

İstanbul Müftülüğünden alınan bilgilere göre, yaz Kur'an kursları kentte 4 binden fazla merkezde düzenleniyor.

İl ve ilçe müftülükleri bünyesinde 7 hafta boyunca sürecek kurslarda Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin öğrenilmesinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de yapılıyor.

Camiler, kurs merkezleri veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden eğitimin başladığı ilk hafta boyunca da devam edecek kayıtlara 4-22 yaş kişiler başvurabiliyor.

Geçen yıl toplam 250 bin kişinin katıldığı İstanbul'daki yaz Kur'an kurslarının 16 Ağustos'a kadar eğitim vermesi planlanıyor.

Kurslara bu yıl zenginleştirilen içeriklerle daha fazla çocuk ve gencin katılması hedefleniyor.

İl ve ilçe müftülüklerine başvuranlar, dörder haftalık iki dönem halinde düzenlenecek yatılı yaz kurslarından da istifade edebilecek.

Oyunlar oynayarak Kur'an-ı öğreniyorlar

Pendik Hazreti Ömer Camisi'nde, çocukların eğitim süresince eğlenceli vakit geçirmeleri için özel etkinlik alanları oluşturuldu.

Teneffüslerde oyun alanlarına gelen çocuklara hayırseverlerce gönderilen yiyecekler ikram ediliyor.

Halk arasında "Çocuklu Cami" olarak bilinen mekanda, yaz boyunca verilecek kurslar için 13 hoca görev yapacak.

Müezzin kayyım İbrahim Aslan, AA muhabirine, çocukların Kur'an-ı Kerim'i eğlenerek ve oyunlar oynayarak öğreneceği bir sezon geçireceklerini söyledi.

Kayıtların 200'e ulaştığını belirten Aslan, "Burada çocuklarımıza sureleri ve duaları öğretiyoruz. Eğitimler en alt temelden başlıyor. Çocuklarımızın dinimize, vatanımıza, milletimize faydalı, ailelerine ise hayırlı evlat olmaları için dini bilgileri öğretiyoruz. Bunları da oyunlarla ve etkinliklerle öğretiyoruz. Çocuk oynadığı yeri sever, oynatanı sever. Oyunlarla birlikte sosyal destekle öğrenir. Çocuğun camide oyun oymasını önemsiyoruz. Kayıtlar yeni başladı. Şu ana kadar kayıtlarda 200 kişiye ulaştık ama bu sayının artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Onlarca çocuk ve genç camide buluşuyor

Kur'an eğitimine başlanan Ümraniye Molla Hüsrev Camisi'nde çok sayıda çocuk ve genç, Yaz Kur'an Kursu için bir araya geliyor.

Çeşitli hediyeler ve ikramlarla karşılanan çocuklar, burada İmam Hatip Osman Korkmaz gözetiminde Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin her camisinde yaz Kur'an kurslarının başladığını söyledi.

"Çocuklarımızın gelmesiyle camilerimizde güller açtı, adeta gül koktu." diyen Korkmaz, çocukların mutlu, kendilerinin ise umutlu olduğunu dile getirdi.

Korkmaz, "Oku, okut, sevdir" parolasıyla hareket ettiklerine dikkati çekerek, "Bu parola çerçevesinde evlatlarımıza faydalı olmaya çalışacağız, onlara Yüce Kitabımızı, Peygamber Efendimizin (sav) ahlakını, vatan ve millet sevgisini elimizden geldiği kadar öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Camilerin sadece namaz kılınan yerler olmadığını vurgulayan Korkmaz, buraların çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığını, ilmin ve irfanın öğrenildiği merkezler olduğunu söyledi.

Korkmaz, yaz Kur'an kursları için kayıtların sürdüğünü anlatarak, "Evlatlarımızın ellerinden tutalım, onları hazırlayıp camilerimize getirelim. Evlatlarımızı kendi başına değil de annesi ya da babasıyla birlikte camiye getirmemiz, oradaki eğitime ve mabede değer vermemiz anlamına gelir. Bunu gören çocuk da camilerimize o değeri verecektir." dedi.

Camiye gelen 12 yaşındaki Nazlıcan Çoban ise burada bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Çoban, hocalarının gözetiminde önceki yıllarda Kur'an okumayı öğrendiğini, hedefinin kendisini daha da geliştirip hafız olmak olduğunu anlattı.

Kur'an kursu öğrencilerinden 12 yaşındaki Yavuz Selim Uğur ise yaz Kur'an Kursu'nu çok sevdiğini kaydederek, "Önceki yazlarda kurs bitti diye üzülürdüm ama camimizde yaz kursu bitse de eğitim sürekli devam ediyor. Burada ailelerimizle, arkadaşlarımızla birlikte hem keyifli vakit geçiriyor hem de Kur'an öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

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