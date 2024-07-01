Sıcaklıkların düştüğü Erzurum'da sağanak etkili oluyor
Hava sıcaklığının gündüz 11 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Erzurum
Kentte iki gündür aralıklarla sağanak etkili oluyor.
Öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina ve iş yerlerinin saçakları altında yağmurun dinmesini bekledi.
Bazı noktalarda ise sürücüler, oluşan su birikintileri nedeniyle hızlarını düşürüp dikkatli şekilde ilerledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.