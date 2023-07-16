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Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Silifke ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Serkan Avci, Murat Pancar  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin

Karakaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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