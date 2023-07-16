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Antalya'da sıcak hava bunaltıyor

Antalya'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, sokak ve caddelerde yoğunluğun azalmasına neden oldu.

Fatih Hepokur  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Antalya'da sıcak hava bunaltıyor

Antalya

Hava sıcaklığının 41 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerinde serinlemeye tercih etti.

Bazı vatandaşlar ellerinde şemsiye ile bazıları da ağaç gölgelerine çekilerek sıcak havadan korunmaya çalıştı.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk azaldı.

Kentin çeşitli yerlerindeki süs havuzları da çocukların oyun alanı haline geldi. Havuza giren çocuklar, fıskiye altında oyunlarla serinlemeye çalıştı.

Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Kaş ilçesinde gün içerisinde hava sıcaklığının 45,9 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi.

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