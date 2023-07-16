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Kilis'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Cebrail Caymaz  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Kilis'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Kilis

İlçeye bağlı Çınar Köyü civarında henüz belirlenemeyen nedenle makilik alanda çıkan yangını görenler, durumu Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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