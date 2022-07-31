Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Mersin
Çarıklar ve Bozdoğan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 21 arazöz ve 116 personel sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahaleyi 15 dakika içerisinde yaptığı yangın, havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.