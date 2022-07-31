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Gündem

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Serkan Avci   | 31.07.2022
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin

Çarıklar ve Bozdoğan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 21 arazöz ve 116 personel sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahaleyi 15 dakika içerisinde yaptığı yangın, havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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