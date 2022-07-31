Hatay'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Hatay
Hatay'ın Antakya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 50 personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.