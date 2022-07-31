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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgelerde muhtarlarla buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek muhtarlarla koordinasyon toplantısı yaptı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İsmail Özdemir, Yavuz Emrah Sever   | 31.07.2022
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgelerde muhtarlarla buluştu

Bilecik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gölpazarı ilçesi Türkmen köyünde bir süre önce sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Asiye Dikmen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Duvarı yıkılan evin önünde Asiye Dikmen'in oğlu Sinan Dikmen'den bilgi alan Bakan Dönmez, sel haberinin ardından AFAD başta olmak üzere birçok desteğin verilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Sinan Dikmen'in de selde yaralı olarak kurtarıldığını ifade eden Dönmez, "Ekinlerde, tahılda bazı tahribatlar var. Onlarla ilgili olarak da tarım müdürlüğümüz gerekli hasar, tespit çalışmalarını tamamlamış. Biz de milletvekilimizle birlikte Ankara'da takip ettik. İlgili birimlerle görüştük, inşallah bir hafta içerisinde ödenek de valiliğimizin hesabına geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

Malları zarar gören vatandaşlar için imkanlar ölçüsünde destek verileceğini dile getiren Dönmez, "Rabbimden bu ve benzeri daha beterinden korusun diyorum. Böyle bir hayır yaptığınız için başta muhtarımız olmak üzere köylü kardeşlerimizin de hayırlarını Allah kabul etsin diyorum." dedi.

Bakan Dönmez, ziyaret kapsamında Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda selden etkilenen bölgelerin köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Programlara, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Yenipazar Kaymakamı Abdullah Emre Özefe ve Belediye Başkanı İlhan Özden, Bilecik İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Burhanettin Erdoğan, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve MHP İl Başkanı Fatih Yaşar ile kurum müdürleri katıldı.

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