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İzmir’de seraların bulunduğu bölgeden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde, seraların bulunduğu bölgede başlayan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Mustafa Güngör   | 31.07.2022
İzmir’de seraların bulunduğu bölgeden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi'nde çok sayıda seranın bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz, 3 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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