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Mersin'de balıkçılar yanlarına gelen pelikanı besledi

Mersin'in Silifke ilçesinde sahile gelen pelikan, balıkçılar tarafından beslendi.

Murat Pancar  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Mersin'de balıkçılar yanlarına gelen pelikanı besledi Fotoğraf: Aytaç Kurt/AA

Mersin

Taşucu Mahallesi'ndeki balıkçılar, iskelede bir pelikanla karşılaştı.

Vatandaşların sevdiği ve fotoğraf çektirdiği pelikanı balıkçılar da balık vererek besledi.

Sahilde bulunan Aytaç Kurtuba, gazetecilere, pelikanın insanlardan kaçmayarak kendini sevdirdiğini ve sahilde dolaştığını belirtti.

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