Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili paylaşımları nedeniyle gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı.
Istanbul
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yanardağ'ın katıldığı televizyon programında, Aysever'in de sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, Yanardağ ve Aysever hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.