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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından depremden 37 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
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Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili paylaşımları nedeniyle gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı.

Başak Akbulut Yazar, Büşra Çoban   | 07.02.2023
Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı

Istanbul

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yanardağ'ın katıldığı televizyon programında, Aysever'in de sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Yanardağ ve Aysever hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

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