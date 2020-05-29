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Türkiye

Demokratlar Platformundan gazeteci Merdan Yanardağ'a tepki

Demokratlar Platformu üyesi bir grup, televizyon programında merhum başbakan Adnan Menderes'e yönelik sözlerinden dolayı gazeteci Merdan Yanardağ'a tepki gösterdi.

Emin İleri   | 29.05.2020
Demokratlar Platformundan gazeteci Merdan Yanardağ'a tepki

Istanbul

Demokratlar Platformu üyesi bir grup, televizyon programında merhum başbakan Adnan Menderes'e yönelik sözlerinden dolayı gazeteci Merdan Yanardağ'a tepki gösterdi.

Yanardağ'ın genel yayın yönetmeni olduğu Seyrantepe'de bulunan TELE 1 kanalının önünde toplanan grup, giriş kapısına siyah çelenk bıraktı.

Gruptakiler, Yanardağ'ın 1950-60 yıllarında başbakanlık yapan ve 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra yeni adı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olan Yassıada'daki yargılamalar sonucunda idam edilen Adnan Menderes'e yönelik sözlerini kınadı.

Demokratlar Platformu Genel Başkanı Harun Hınız, burada yaptığı açıklamada darbeye giden süreçte de Menderes'e yönelik algı operasyonları yapıldığını ve bunun devam ettiğini söyledi.

Hınız, gazeteci Merdan Yanardağ'ın 27 Mayıs'taki televizyon programında Menderes'e yönelik sarf ettiği sözleri kabul etmediklerini ve kınadıklarını belirterek, "İsteseydik, ülkemizin ve dünyanın olağanüstü gündemi olmasaydı 10 binleri buraya toplayarak çok daha şiddetli bir gösteri düzenleyebilirdik. Ama biz demokrasiden, insan haklarından yana, hiç kimseyi kırmadan-incitmeden sadece şehit başvekilimize yapılan iftiraları kınamak ve siyah çelengi bırakmak için buraya geldik. Kendilerini protesto ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.

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