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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından depremden 37 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
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TBMM Başkanı Şentop'tan depremde hayatını kaybeden Milletvekili Taş için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman'da hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş için taziye mesajı yayımladı.

Gazi Nogay, Aykut Yılmaz   | 07.02.2023
TBMM Başkanı Şentop'tan depremde hayatını kaybeden Milletvekili Taş için taziye mesajı

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, deprem felaketinde enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Meclis Başkanı Şentop, "Merhum vekilimize ve deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da Taş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Milletvekili Yakup Taş, merkez üssü Kahramanmaraş olan birçok ili etkileyen depreme Adıyaman'daki 9 katlı bir apartmanda yakalanmış, binanın tamamen yıkılması sonucu ailesiyle birlikte enkaz altında kalmıştı.

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