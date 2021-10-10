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Memur, iş sonu tazminatını KDK kararıyla aldı

KDK, sözleşmeli personel olarak 2015'ten beri görev yapan ve 657 sayılı devlet memuru kadrosuna atanması sebebiyle 2021'de hizmet sözleşmesini feshettikten sonra kendisine iş sonu tazminatı ödenmeyen memurun mağduriyetini giderdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 10.10.2021
Memur, iş sonu tazminatını KDK kararıyla aldı

Ankara

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına bağlı sözleşmeli personel olarak 2015'ten beri görev yapan başvurucu, 657 sayılı devlet memuru kadrosuna atanması sebebiyle 2021'de hizmet sözleşmesini haklı bir nedenden dolayı kendi isteğiyle fesih ettiğini belirtti.

Söz konusu fesih işleminden dolayı kendisine iş sonu tazminatı ödenmediğini belirten başvurucu, mağduriyetinin giderilmesi ve tazminatın ödenmesi için çözümü KDK'de aradı.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvuranın atamasının yapılması ve memur olarak göreve başlama tarihinin belirli olmaması nedeniyle hizmet sözleşmesinin feshine ilişkin bir ay önceden ihbar yükümlülüğüne uymasının beklenemeyeceğini, bu durumun başvuran açısından haklı bir neden olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

KDK, başvurana bu yükümlülüğü yerine getirmediğinden bahisle iş sonu tazminatı ödenmemesine dair işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını belirtti.

KDK kararıyla iş sonu tazminatı ödenecek

Başvuranın çalışmış olduğu sürelere ilişkin iş sonu tazminatının ödenmesi yönünde işlem yapılması için Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı gönderildi.

Sağlık Bakanlığı, KDK'nin kararının ardından başvurucunun mağduriyetini giderdi. Bakanlık, yapılan değerlendirme sonucunda başvurucuya ödeme yapılacağının bilgisini verdi.

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