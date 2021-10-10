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Gündem, Çevre

Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi'ne yunuslar daha çok gelmeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince başlatılan çevre projeleriyle müsilajdan arındırılan İzmit Körfezi'ne giren yunuslar, kendilerini izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İbrahim Aktaş   | 10.10.2021
Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi'ne yunuslar daha çok gelmeye başladı

Kocaeli

İzmit Körfezi'nde görülen yunuslar, kıvrak hareketleri ve su yüzeyinde hızlı yüzmeleriyle vatandaşları kendilerine hayran bıraktı.

Yunusların su üstünde yaptıkları oyunlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

10.10.2021

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince başlatılan çevre projeleriyle müsilajdan arındırılan İzmit Körfezi'ne giren yunuslar, kendilerini izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Büyükşehir Belediyesinin deniz suyunun kalitesini yükseltmek ve deniz canlıları popülasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirdiği projeler sayesinde İzmit Körfezi büyük oranda temizlendi.

Körfezde müsilajla mücadelede önemli çalışmalar gerçekleştiren belediye, sosyal medya hesaplarından bu anı, "Müsilaj sonrası İzmit Körfezi, Sevdamız Kocaeli." ifadesiyle paylaştı.

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