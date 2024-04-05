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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi'nde TÜRGEV tarafından düzenlenen iftar programında konuşuyor.
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Dünya

Liberya'da 40 binden fazla kayıt dışı devlet memuru tespit edildi

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da, 40 binden fazla memurun kayıt dışı olduğu belirlendi.

Adam Abu-bashal  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Liberya'da 40 binden fazla kayıt dışı devlet memuru tespit edildi Fotoğraf: Ahmed Jallanzo/AA

Abuja

Liberya Kamu Hizmeti Kurumu (CSA) Direktörü Josiah Joekai, yaptığı açıklamada, hükümetin kamu kurumlarındaki çalışanlar için Personel Eylem Bildirimi (PEN) uygulamasını hayata geçirdiğini hatırlattı.

CSA Direktörü Joekai hükümetin, 40 binden fazla memurun PEN’e kayıtlı olmadığını tespit ettiğini açıkladı.

Ülkede en az 70 bin devlet memuru olduğunu söyleyen Joekai, bunların yarısından fazlasının PEN işlemlerini yaptırmadığı için yasa dışı olduğunu ifade etti.

Joekai, PEN sürecinin istihdam için zorunlu olduğuna dikkati çekti.

Liberya'da ocak ayında göreve başlayan Cumhurbaşkanı Joseph Boakai, şişirilmiş maaş bordrolarını azaltmayı ve maaş faturasını düşürmeyi amaçladığını açıklamıştı.

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