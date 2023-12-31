Dolar
29.50
Euro
32.62
Altın
2,062.74
ETH/USDT
2,285.30
BTC/USDT
42,566.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstiklal Caddesi’nde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri yeni yıla giriyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yeni yıl kutlamaları kapsamında su ve dron gösterisi yapılıyor.
logo
Gündem

Mehmetçik'ten videolu yeni yıl paylaşımı

MSB, farklı noktalarda görev yapan Mehmetçik'in Türk milletinin yeni yılını kutladığı videoyu paylaştı.

Fatma Sevinç Çetin  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Mehmetçik'ten videolu yeni yıl paylaşımı

Ankara

Yeni yıla pek çok farklı coğrafyada görev başında giren Mehmetçik, hazırladığı videoyla Türk milletinin yılbaşını kutladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımda, "2024'e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren Kahraman Mehmetçiklerimiz ile fedakar personelimizden Türkiye'mize yeni yıl mesajları var." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinde görev yapan askerlerin Türk milletine seslenerek yılbaşını kutladığı anlar da yer aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Metro İstanbul'dan tramvay seferlerinde değişiklik açıklaması
Mehmetçik'ten videolu yeni yıl paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı
Beylikdüzü'nde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 3 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Mehmetçik'ten videolu yeni yıl paylaşımı

Mehmetçik'ten videolu yeni yıl paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı

Taksim'de yılbaşı yoğunluğu

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı hareketliliği

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı hareketliliği
Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçişlerde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor

Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçişlerde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor
Yeni yıla Erciyes'te girmek isteyen kayakseverler pistleri doldurdu

Yeni yıla Erciyes'te girmek isteyen kayakseverler pistleri doldurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet