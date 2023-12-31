Mehmetçik'ten videolu yeni yıl paylaşımı
MSB, farklı noktalarda görev yapan Mehmetçik'in Türk milletinin yeni yılını kutladığı videoyu paylaştı.
Ankara
Yeni yıla pek çok farklı coğrafyada görev başında giren Mehmetçik, hazırladığı videoyla Türk milletinin yılbaşını kutladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımda, "2024'e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren Kahraman Mehmetçiklerimiz ile fedakar personelimizden Türkiye'mize yeni yıl mesajları var." ifadeleri kullanıldı.
❝Karlı dağların ötesinden seslenen bir rüzgârın sesidir Mehmetçik. Barışın, huzurun ve güvenliğin teminatıdır Mehmetçik❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 31, 2023
❝Bir parçası olduğumuz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yeni yılı kutlu olsun❞
Milli Savunma Bakanlığı, yeni yıl dolayısıyla video paylaştı pic.twitter.com/a3iesxN8WS
Paylaşımda, Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinde görev yapan askerlerin Türk milletine seslenerek yılbaşını kutladığı anlar da yer aldı.
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