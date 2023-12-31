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Metro İstanbul'dan tramvay seferlerinde değişiklik açıklaması

İrem Demir  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Metro İstanbul'dan tramvay seferlerinde değişiklik açıklaması

İstanbul

Metro İstanbul, Galata Köprüsü'nde yarın gerçekleşecek yürüyüş nedeniyle bazı seferlerde değişikliğe gidildiğini bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın Galata Köprüsü'nde gerçekleşecek yürüyüş nedeniyle saat 06.00'dan 12.00'ye kadar seferlerin T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Sultanahmet-Bağcılar, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılacağını duyurdu.

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