Metro İstanbul'dan tramvay seferlerinde değişiklik açıklaması
İstanbul
Metro İstanbul, Galata Köprüsü'nde yarın gerçekleşecek yürüyüş nedeniyle bazı seferlerde değişikliğe gidildiğini bildirdi.
- Milli İrade Platformu üyeleri şehitler ve Gazze için 1 Ocak'ta Galata'da buluşacak
- İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın Galata Köprüsü'nde gerçekleşecek yürüyüş nedeniyle saat 06.00'dan 12.00'ye kadar seferlerin T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Sultanahmet-Bağcılar, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılacağını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.