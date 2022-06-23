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Marmaris’teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Değirmenyanı mevkiinden yayındayız
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Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Süleyman Elçin   | 23.06.2022
Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.


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