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Marmaris'te çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ali Ballı  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Marmaris'te çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Muğla

Datça yolu üzeri Balıkaşıran mevkisinde yangın çıktığı ihbarını alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri belirtilen bölgeye gitti.

Enerji nakil hattından çıktığı tahmin edilen yangına havadan ve karadan etkili şekilde müdahale edildi.


Kontrol altına alınıp söndürülen yangında 2 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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