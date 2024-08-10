Marmaris'te çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Muğla
Datça yolu üzeri Balıkaşıran mevkisinde yangın çıktığı ihbarını alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri belirtilen bölgeye gitti.
Enerji nakil hattından çıktığı tahmin edilen yangına havadan ve karadan etkili şekilde müdahale edildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Kontrol altına alınıp söndürülen yangında 2 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.