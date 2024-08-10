Manisa Salihli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa
Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal aracı, 1 dozer, 4 yer ekibi ile Manisa itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.