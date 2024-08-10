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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevde 10. yılı paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin yükselişinin durmaksızın devam edeceğini belirtti.

Ferdi Türkten  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevde 10. yılı paylaşımı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın oylarıyla Türkiye'nin ilk kez doğrudan seçilen Cumhurbaşkanı olmasının 10. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Bu 10 yıl boyunca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliği altında Türkiye'nin, büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Her adımda milletimizin iradesi, ülkemizin geleceğine ışık tuttu. Türkiye, her alanda devrim niteliğinde ilerlemeler kaydetti, küresel arenada güçlenen bir aktör haline geldi. Bugün, milletimizle omuz omuza verdiğimiz bu kutlu yolculukta, yepyeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin yükselişi durmaksızın devam edecek; daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."

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