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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Anafartalar Zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anafartalar Zaferi'nin, milletin sarsılmaz iradesinin ve vatan sevgisinin en önemli nişanelerinden biri olduğunu vurguladı.

Ferdi Türkten  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Anafartalar Zaferi paylaşımı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi'mizin dönüm noktalarından olan Anafartalar Zaferi, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve vatan sevgisinin en önemli nişanelerinden biridir. Anafartalar'da verilen mücadele, bağımsızlığımızın yolunu açan önemli adımlardan biri olarak daima hatırlanacaktır. Zaferin 109. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı ve şükranla yad ediyorum."

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