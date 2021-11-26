Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.
Ankara
Merkezden yapılan açıklamada, bugün gece saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Ege’de güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.
Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.