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Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 26.11.2021
Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı

Ankara

Merkezden yapılan açıklamada, bugün gece saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Ege’de güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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