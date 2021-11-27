FSM Köprüsü, kadına yönelik şiddetle mücadele için turuncuyla aydınlatıldı
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye dikkati çekmek amacıyla turuncu renkte aydınlatıldı.
İstanbul
Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadeleye dikkati çekmek için renklendirildi. Köprü, turuncu renkte ışıklandırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.