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FSM Köprüsü, kadına yönelik şiddetle mücadele için turuncuyla aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye dikkati çekmek amacıyla turuncu renkte aydınlatıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 27.11.2021
FSM Köprüsü, kadına yönelik şiddetle mücadele için turuncuyla aydınlatıldı Fotoğraf: Mehmet Eser / AA

İstanbul

Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadeleye dikkati çekmek için renklendirildi. Köprü, turuncu renkte ışıklandırıldı.

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FSM Köprüsü, kadına yönelik şiddetle mücadele için turuncuyla aydınlatıldı

FSM Köprüsü, kadına yönelik şiddetle mücadele için turuncuyla aydınlatıldı