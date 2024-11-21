Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısı
Marmara ve Ege denizlerinde yarın fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra ise 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra geneli kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.