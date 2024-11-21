Fethiye'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı.
Muğla
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık bir saat etkili olan sağanak nedeniyle birçok iş yeri ile evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı.
Vatandaşlar, kendi imkanlarının yanı sıra itfaiye ekiplerinin yardımıyla suyu tahliye etti.
Şiddetli yağış sonucu yollarda oluşan su birikintisi de sürücülere zor anlar yaşattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.