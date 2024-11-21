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Fethiye'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı.

Onur Çadır  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Fethiye'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Onur Çadır/AA

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık bir saat etkili olan sağanak nedeniyle birçok iş yeri ile evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

Vatandaşlar, kendi imkanlarının yanı sıra itfaiye ekiplerinin yardımıyla suyu tahliye etti.

Şiddetli yağış sonucu yollarda oluşan su birikintisi de sürücülere zor anlar yaşattı.

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