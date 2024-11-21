Dolar
34.50
Euro
36.28
Altın
2,672.18
ETH/USDT
3,347.80
BTC/USDT
97,960.00
BIST 100
9,367.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, İstanbul’da “SPOINT İnşaat Proje Tanıtım Programı” öncesi açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Beykoz'da şiddetli rüzgarda ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Beykoz'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Muhammed Gencebay Gür  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Beykoz'da şiddetli rüzgarda ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

İstanbul

Hz. Yuşa Türbesi ve Camii'nin avlusunda bulunan bir ağaç, kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrildi.

Devrilen ağacın dalları o sırada türbenin önünde bulunan bir kişinin yaralanmasına yol açtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yuşa Cami'nin avlusunda gerçekleşen talihsiz ağaç devrilmesi olayında yaralanan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Olay yerine hızla müdahale eden İBB itfaiye ve sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ağacın devrildiği anlar, olay yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili görüntüler izletti" iddiasını yalanladı
Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısı
Beykoz'da şiddetli rüzgarda ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanı Fidan, UCM'nin Netanyahu hakkındaki kararının "umut verici" olduğunu belirtti

Benzer haberler

Beykoz'da şiddetli rüzgarda ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Beykoz'da şiddetli rüzgarda ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet