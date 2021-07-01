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Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 01.07.2021
Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlendi

Ankara

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 23'üncü günün geride kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"30 Haziran günü topladığımız 527 metreküp müsilajla birlikte 9 bin 394 metreküp müsilajı Marmara Denizimizden temizledik. 30 Haziran itibarıyla illerimizde, İstanbul 5 bin 11 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 165 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 776 metreküp, Çanakkale 882 metreküp, Yalova 1930 metreküp müsilajı 544 bölgedeki çalışmalarımızda toplayarak bertarafa gönderdik."

Kurum, "Denetimlerimizin 23'üncü gününde 7 bin 839 denetimi tamamladık, 2 bin 105 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik, kurallara uymayan 125 işletmeye 15 milyon 650 bin lira idari para cezası uyguladık." bilgisini paylaştı.

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