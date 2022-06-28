Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.
Kastamonu
Kurum ve Karaismailoğlu, Bozkurt'ta selin etkilediği mahallelerde inceleme yaptı.
Daha sonra geçen yıl 11 Ağustos'taki selde yıkılan köprülerin yerine inşa edilenleri inceleyen Kurum ve Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi aldı.
Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Kurum ve Karaismailoğlu, yeniden inşa edilen Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi'ni de gezdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İnebolu ilçesinde de incelemede bulunarak yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Karaismailoğlu, İnebolu'da, Söke Çayı kenarında selin etkisiyle göçük meydana gelen yolda ve ilçenin sahil kesiminde inceleme yaptı.
Daha sonra İnebolu Belediyesini ziyaret eden Karaismailoğlu, burada İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ve yetkililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından ilçenin cadde ve sokaklarında bir süre yürüyen Karaismailoğlu, yakından ilgilendiği esnaf ve vatandaşın taleplerini dinledi.
Karaismailoğlu, İnebolu'daki temas ve incelemelerinin ardından Kastamonu'nun Küre ilçesine hareket etti.
Yol boyunca iş makinalarının dere yataklarındaki çalışmalarını yakından inceleyen Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi aldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde de bir süre vatandaşlarla sohbet etti.
Ardından İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyüne giden Kurum, burada evleri ve iş yerleri selden zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyüne geçen Kurum, sel nedeniyle zarar gören bazı köy yollarında incelemelerde bulundu.
İnebolu-Cide kara yolu Özlüce köyü mevkisinde yer alan zarar gören köprüde yapılan çalışmaları da inceleyen Kurum, köprünün kısa sürede ulaşıma açılacağını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.