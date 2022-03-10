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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde 5 gündür etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Mesut Karaduman   | 10.03.2022
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Süleymanpaşa ilçesindeki küçük tekne balıkçıları bugün de denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların zorunlu paydosunun devam ettiğini belirterek, "Hava normale döndükten sonra denizde rızkımızı aramaya devam edeceğiz." dedi.

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