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Mardin'de minibüs devrildi, 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Mardin'de minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kazada hayatını kaybedenlerin kamu görevlisi olduğunu açıkladı.

Halil İbrahim Sincar, Selahattin Erol   | 02.01.2023
Mardin'de minibüs devrildi, 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Mardin

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 47 AT 479 minibüs, Midyat-Ömerli kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Abdullah Macit, Yusuf Tunç ve Ruken Adam yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

Vali Demirtaş: Kazada hayatını kaybedenler kamu görevlisi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, kazada hayatını kaybedenlerin Midyat'ta kaldığını, Mardin merkez ve Ömerli ilçesinde çalıştıklarını anlattı.

"Kazada hayatını kaybedenler kamu görevlisi." diyen Vali Demirtaş, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın soruşturulması için iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Mardin'deki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından, Midyat-Ömerli kara yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımız elim kaza ile ilgili adli tahkikat başlatmıştır."

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