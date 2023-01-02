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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 02.01.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bosphorus Otel'de 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklanacağı programa katılacak, AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek.

(İstanbul/12.00/Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Dijital Türkiye 2023 1. Toplantısı"na başkanlık yapacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda "Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı"na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "TarımCebimde Uygulaması Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılı dış ticaret rakamları toplantısına katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı futbolcu Pele için düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

(Santos) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko ve Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Emlakjet maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

2- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 13. hafta 2 maçla sona erecek.

3- Suudi Arabistan’da düzenlenen 2023 Dakar Rallisi'nin ikinci etap yarışları yapılacak. (Fotoğraflı)

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