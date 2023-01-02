Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bosphorus Otel'de 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklanacağı programa katılacak, AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek.
(İstanbul/12.00/Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Dijital Türkiye 2023 1. Toplantısı"na başkanlık yapacak.
(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda "Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı"na katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "TarımCebimde Uygulaması Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılı dış ticaret rakamları toplantısına katılacak.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı futbolcu Pele için düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.
(Santos) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko ve Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Emlakjet maçlarıyla tamamlanacak.
(İzmir/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)
2- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 13. hafta 2 maçla sona erecek.
3- Suudi Arabistan’da düzenlenen 2023 Dakar Rallisi'nin ikinci etap yarışları yapılacak. (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.