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Manisa'da tırın çarptığı midibüsün devrilmesi araç kamerasınca görüntülendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde tırın çarpması sonucu devrilen midibüsün sürücüsü yaralandı, kaza araç kamerasınca kaydedildi.

Onay Ozan  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Manisa'da tırın çarptığı midibüsün devrilmesi araç kamerasınca görüntülendi

Manisa

İzmir-Ankara E 96 kara yolunun Caferbey Mahallesi geçişinde Ş.G. (59) yönetimindeki 50 ET 059 plakalı tır, önünde seyreden A.A'nın (48) kullandığı 45 RJ 537 plakalı servis midibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarpan midibüs, takla attı.

Yaralanan ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan midibüs sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, midibüsün önünde seyreden bir aracın arka kamerasınca görüntülendi.

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