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İstanbul'da misafir edilen Gazzeliler için Boğaz turu

İsrail'in 7 Ekim 2023'de başlattığı saldırılar nedeniyle bölgeden ayrılan ve İstanbul'da misafir edilen Gazzeli aileler için Boğaz turu düzenledi.

İrem Demir  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
İstanbul'da misafir edilen Gazzeliler için Boğaz turu Fotoğraf: İrem Demir/AA

İstanbul

 İstanbul Vakıflar 1. ve 2. bölge müdürlükleri ile İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte İstanbul'a gelen Gazzeliler misafir edildi.

Üsküdar Valide Sultan Gemi İskelesi'nden başlayan turda, ailelere Boğaz hattında bulunan tarihi yapılar hakkında rehber tarafından bilgi verildi.

Tur, yaklaşık 1,5 saat sürerken Gazzeli misafirler kentin Boğaz ile çevresini yakından tanıma imkanı buldu.

Tarihi yerlerin fotoğraflarını çeken katılımcılara yemek ikram edildi.

Etkinlikte çocuklara yüz boyama yapıldı ve balon dağıtıldı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Osman Baş, yaptığı konuşmada, Gazzeli misafirleri ağırlamaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Gazze ve Filistin'le bir arada olmalarının ve hasbihal etmelerinin kendileri için büyük anlamı olduğunu dile getiren Baş, çocukların bu geziden çok mutlu ayrılmasını diledi.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdür Yardımcı Sebahattin Karakoç ise suni sınırlar olmasına karşın gönül bağları nedeniyle onlarda açılan yarayı derinden hissettiklerini söyledi.

Karakoç, Müslümanların kardeş oldukları sürece kimsenin geleceklerini çalamayacağını anlatarak, Gazzelilerin acısını bir nebze olsun dindirebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Oyuncu Burak Haktanır da yıllardır Filistin'de yaşanan zulüm ve sıkıntının bir yıldır haddi aşma noktasına geldiğini kaydederek, akıllarının, gönüllerinin, ruhlarının ve dualarının sürekli Filistin ve Gazze halkıyla beraber olduğunu sözlerine ekledi.


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