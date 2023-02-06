Manisa'da ekipler karda mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı
Manisa'nın Demirci ilçesinde, kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Manisa
Alınan bilgiye göre, Sarıçayır mevkiinde 5 kişinin 43 LN 764 plakalı otomobilde mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Demirci Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurtarma araçları ve iş makineleriyle çalışma yaptı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından otomobilde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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