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Manisa'da eğitimlerini tamamlayan komando uzman erbaşlar mezun oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 6 aylık komando uzman erbaş temel eğitimini tamamlayan 1728 kursiyer, mezun olarak Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev almaya hak kazandı.

Ahmet Bayram   | 18.11.2022
Manisa'da eğitimlerini tamamlayan komando uzman erbaşlar mezun oldu Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Manisa

Kırkağaç Komando Eğitim Merkez Komutanlığında 33. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu'nda 26 hafta boyunca muharebe, toplumsal olaylara müdahale, harita, silah bilgisi, patlayıcı madde ve tuzaklarla mücadele ile atış eğitimi alan uzman erbaş kursiyerler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdoğan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınları ile kursiyer aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, mezun olan komando uzman erbaşlar komando andını okudu.

Kursu birincilikle bitiren uzman erbaşın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından, dereceye girenlere mezuniyet ve başarı belgeleri ile hediyeleri verildi.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Şen, konuşmasında kursu tamamlayan komando uzman erbaşların Jandarma, Sahil Güvenlik teşkilatları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı saflarında hizmet etmeye hak kazandığını söyledi.

Tümgeneral Şen, mezunlara yeni görevlerinde başarılar dileyerek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kanun ordusu' diye tanımladığı jandarma teşkilatının birer mensubu olarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını daima gözetin, kanunlara ve nizamlara mutlak itaat edin. Vatandaşlarımıza karşı davranışlarınızda daima şefkatli, adil ve tarafsız olun." tavsiyesinde bulundu.

Komandolar tarafından silahlı hareketler, yakın dövüş ve dağcılık gösterilerinin sunulduğu tören, uğurlama duasının yapılması ve komando uzman erbaşların geçişiyle sona erdi.

Törenin sonunda, mezun olan çocuklarıyla buluşan aileler, duygusal anlar yaşadı.

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